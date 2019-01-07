21:07
7 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 января
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС

      Какой продукт нельзя греть в микроволновке

      265 Читати новину українською
      Почему нельзя греть грудное молоко
      Почему нельзя греть грудное молоко / yavahitna.com.ua

      Единственное, что нельзя и не рекомендуется нагревать, так как идет точечный нагрев (то есть возникают очаги с высокой температурой, вокруг которых идет нагрев), – это материнское молоко.

      Об написал украинский педиатр Комаровский.

      Читайте также: Комаровский объяснил, с какого возраста девочкам можно носить каблуки

      По его словам, при нагревании в микроволновой печи в молоке будут создаваться ячейки с высокой температурой, и будут разрушаться некоторые полезные вещества.

      "Оно не станет вредным, или оно не станет опасным, просто его эффективность будет не столь высока. Но опять-таки, если ты греешь молочную смесь – грей, только потом нужно размешать. А материнское молоко греем на водяной бане или с помощью специальных устройств, где окружает вода", – рассказал он.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Единственное, что нельзя, чего не рекомендуется, потому что идет точечный нагрев, то есть возникают очаги с высокой температурой, вокруг которых идет нагревание. Так вот, именно поэтому не рекомендуется греть материнское молоко. То есть, если мама сцеживается, а потом холодное молоко надо нагреть, то при нагревании в микроволновой печи в молоке будут создаваться очаги с высокой температурой, и будут разрушаться некоторые полезные вещества. Оно не станет вредным, или оно не станет опасным, просто его эффективность не будет так высока. Но опять-таки, если вы греете молочную смесь – ради Бога, грейте, только потом размешайте. Поэтому если мы греем материнское молоко, то мы греем его на водяной бане или с помощью специальных устройств, где окружает вода. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #микроволноваяпечь #грудноемолоко

      Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Дети Здоровье Здоровая жизнь Доктор Евгений Комаровский
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аншлюс Белоруси, развал Британии, импичмент Трампу: что ждет Европу, США и Россию в 2019
      сегодня , 21:00 Аншлюс Белоруси, развал Британии, импичмент Трампу: что ждет Европу, США и Россию в 2019
      Іван Яковина 22
      Год выборов: чего ждать от рынка недвижимости в 2019 году
      сегодня , 17:34 Год выборов: чего ждать от рынка недвижимости в 2019 году
      1151
      Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      сегодня , 17:01 Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      Ольга Черненко 1206
      Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      сегодня , 13:46 Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      Ірина Полицька 8681
      Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      сегодня , 12:02 Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      10313
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук