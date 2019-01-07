Какой продукт нельзя греть в микроволновке

Единственное, что нельзя и не рекомендуется нагревать, так как идет точечный нагрев (то есть возникают очаги с высокой температурой, вокруг которых идет нагрев), – это материнское молоко.

Об написал украинский педиатр Комаровский.

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По его словам, при нагревании в микроволновой печи в молоке будут создаваться ячейки с высокой температурой, и будут разрушаться некоторые полезные вещества.

"Оно не станет вредным, или оно не станет опасным, просто его эффективность будет не столь высока. Но опять-таки, если ты греешь молочную смесь – грей, только потом нужно размешать. А материнское молоко греем на водяной бане или с помощью специальных устройств, где окружает вода", – рассказал он.

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