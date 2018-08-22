Какой сезонный овощ замедляет процесс старения

Такой популярный овощ как помидор поможет укрепить кости и противодействует образованию раковых клеток. Но не всем можно есть сочный томат.

Спелые помидоры прекрасно защищают от ломкости костей благодаря высокому содержанию антиоксидантов и концентрации ликопена, передает "Страна Здоровья".

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Томаты замедляют процесс старения клеток организма и способны предотвращать развитие раковых опухолей. В частности, снижается риск рака предстательной железы, легких, поджелудочной железы и молочной железы.

Диетолог Светлана Фус в Facebook отмечает, что однозначно помидоры в рейтинге самых полезных продуктов. А все благодаря содержанию ликопена, который не синтезируется в организме человека, а поступает только с пищей.

Этот пигмент из группы каротиноидов оказывает ярко красного или оранжевого цвета овощам и фруктам. В зависимости от сорта помидоров, ликопена в них содержится от 5 до 50 мг/кг.

Рекомендуется, чтобы в дневной рацион входило не менее 5 – 7,5 мг ликопена.

А вот есть помидоры следует осторожно людям с аллергией на продукты с яркой окраской, при заболеваниях почек, подагре, повышенной кислотности желудка, язве и гастрите.

Полезные свойства помидоров

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