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      Какой срок годности новогодних салатов

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      Новогодние салаты
      Новогодние салаты / debaty.sumy.ua

      Салаты, приготовленные к новогоднему столу, должны быть употреблены в течение 2-6 часов.

      Об этом сообщил экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас, передает УНН. 

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      По его словам, те салаты, в которых используется майонез, должны быть съедены в течение 2-3 часов.

      "Другие – в течение 6 часов. Да и вообще, более суток порядочная хозяйка не будет держать еду, потому что она должна быть свежей", – отметил эксперт.

      Он подчеркнул, что строгих санитарных правил сейчас нет даже для заведений общественного питания, поскольку старые советские нормы были отменены, а новый закон, принятый в 2014 году, устанавливает общие положения и не указывает, как именно субъекту хозяйствования достигать показателя безопасности пищи.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Новогодние праздники Здоровое питание Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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