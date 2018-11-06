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      Какой транспорт самый вредный для здоровья

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      Какой транспорт самый вредный для здоровья
      Какой транспорт самый вредный для здоровья / unsplash.com

      Многие современные мегаполисы страдают от перенасыщения транспортом и смога. Поэтому некоторые способы добраться к работе или учебе в таких городах могут очень серьезно угрожать организму.

      По подсчетам ВОЗ, 90% населения дышит загрязненным воздухом. По мнению специалистов, именно из-за загрязненного воздуха ежегодно погибает 7 миллионов человек, пишет ВВС.

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      Одним из самых загрязненных в мире является столица Индии Дели. Специалисты сравнивают уровень загрязнения в городе с 10-ю выкуренными сигаретами каждый день.

      Ученые измерили уровень мелких твердых частиц РМ2.5, из-за которых можно получить серьезные заболевания дыхательных путей. Выяснилось, что больше всего вредной грязи вдыхают велосипедисты, далее – пешеходы. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать более тихие улочки, чтобы меньше вдыхать опасные частицы.

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      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Экология Транспорт
      Источник: 24 Канал
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