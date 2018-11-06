Какой транспорт самый вредный для здоровья

Многие современные мегаполисы страдают от перенасыщения транспортом и смога. Поэтому некоторые способы добраться к работе или учебе в таких городах могут очень серьезно угрожать организму.

По подсчетам ВОЗ, 90% населения дышит загрязненным воздухом. По мнению специалистов, именно из-за загрязненного воздуха ежегодно погибает 7 миллионов человек, пишет ВВС.

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Одним из самых загрязненных в мире является столица Индии Дели. Специалисты сравнивают уровень загрязнения в городе с 10-ю выкуренными сигаретами каждый день.

Ученые измерили уровень мелких твердых частиц РМ2.5, из-за которых можно получить серьезные заболевания дыхательных путей. Выяснилось, что больше всего вредной грязи вдыхают велосипедисты, далее – пешеходы. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать более тихие улочки, чтобы меньше вдыхать опасные частицы.

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