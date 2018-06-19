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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Какой витамин снижает риск развития рака молочной железы

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Витамин D снижает риск развития рака молочной железы
Витамин D снижает риск развития рака молочной железы / hirslanden.ch

Американские онкологи в ходе исследований установили, что высокий уровень витамина D снижает риск развития рака молочной железы.

Все из-за повышенного уровня кальцифедиола (одного из метаболитов витамина D) в сыворотке крови связан с уменьшением риска развития рака, пишет PLOS One.

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Онкологи изучили данные двух клинических исследований, проводившихся с 2002 по 2017 год. Всего в исследованиях приняли участие более 3 тысяч человек. Также ученые приняли во внимание данные исследования GrassrootsHealth cohort. Участники последнего эксперимента были старше 55 лет, а средний возраст составлял 63 года. На начало исследования никто из них не имел рака молочной железы. За четыре года медики зафиксировали 77 случаев рака.

Они установили, что минимальный уровень кальцифедиола в крови должен составлять 60 нанограммов, в то время норма составляет 20 нонаграммов.

Поэтому, ученые пришли к выводу, что нормы витамина D необходимо увеличить.

У женщин, в крови которых уровень этого продукта был более 60 нанограммов, риск развития рака молочной железы был в 5 раз ниже, чем у женщин с 20 нанограммами кальцифедиола в крови.


Что такое кальцифедиол?
Это один из продуктов метаболизма витамина D3 (холекальциферола), который образуется в печени. Анализ содержания этого вещества в компонентах крови позволяет определить, получает ли человек достаточное количество витамина с пищей и из других источников.

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Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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