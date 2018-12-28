Какой вред может нанести медикаментозный аборт: ответ гинеколога

Тема аборта остается табуированной в украинском обществе. Поэтому у женщин возникает недостаток знаний об этой процедуре и о ее последствиях. Не всегда и не для всех беременность является желанной, иногда она даже может угрожать жизни женщины. Поэтому аборт – это важное медицинское вмешательство, о последствиях которого следует знать.

О медикаментозном аборте в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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Медикаментозный аборт – это способ прерывания беременности с помощью медицинских препаратов. Эти лекарства приводят к естественному выкидышу, замиранию, отрыву зародыша от стенки матки. Гинеколог подбирает вид препарата, дозу и кратность приема. Последствия аборта без консультации с врачом могут быть печальными. Проводят медикаментозное прерывание беременности до 49 дня после начала последней менструации, то есть до шестой недели реальной беременности.

Акушер-гинеколог Ульяна Кравец "Любой вид аборта – это стресс для женщины. Каким бы способом его не проводили, негативные последствия после аборта все равно остаются. В первую очередь организм подвергается гормональным изменениям, которые ведут к нарушениям цикла, эндокринным заболеваниям и даже бесплодию".

Несмотря на всю простоту и видимую безопасность, последствия медикаментозного аборта могут быть достаточно серьезными. В первую очередь они связаны с самыми препаратами. В состав препаратов входят синтетические стероидные гормоны, которые блокируют выработку прогестерона.



Аборт – это большой стресс для женщины

Легкие побочные эффекты таких гормонов и последствия аборта: головная боль, тошнота, рвота или понос. Гормоны влияют на иммунную систему женщины, изменяют структуру шейки матки, поэтому условно-патогенные микробы легче проникают в матку и вызывают воспаление.

Также осложнением медикаментозного аборта может быть: кровотечение, сильные боли, неполная отслойка плодного яйца, что требует хирургического удаления. В виду гормонального и эмоционального возбуждения баланса в организме женщины, последствия после медикаментозного аборта могут проявиться в любое время, у кого через месяц, у кого-то – через несколько лет.

Акушер-гинеколог Ульяна Кравец "К последствиям следует отнести: нерегулярные менструальный цикл, болезненные менструации, вероятность бесплодия, изменения в характере и эмоциональном состоянии – женщина становится или очень раздражительной или, наоборот, депрессивной и вялой. Также после приема препаратов для прерывания беременности может развиться опухоль яичников или молочных желез".

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