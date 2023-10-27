Простая задача: в СНБО сказали о важной цели ВСУ зимой

Прошлая зима оказалась для украинцев очень сложной из-за тяжелых боевых действий на фронте, постоянных обстрелов врага в частности объектов критической инфраструктуры и отключений света. Однако нынешняя зима наверняка тоже будет тяжелой.

Такое мнение 24 Каналу выразил секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что этой зимой украинские силы должны выполнить важную задачу на фронте.

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Нужно окончить войну

Отдельные западные СМИ распространяют "прогнозы" относительно хода боевых действий в зимний период. В частности, публикуются предположения о подготовке Украиной "весеннего наступления в 2024 году". А зимой якобы украинские силы в большинстве своем будут "переходить в оборону".

Однако "эксперты", выдающие такие "прогнозы" и "инсайды", не имеют никакого отношения ни к военным, ни к сектору безопасности обороны.

Наша задача довольно проста – это утилизация армии России, которую отлично выполняют представители нашего сектора безопасности обороны в любой точке, где они ее находят,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Украинские силы и дальше будут продолжать это делать, поскольку, если не поставить точку в этом вопросе, тогда эта проблема достанется следующим поколениям украинцев.

Сегодня нужно закончить эту войну и одержать победу. Она обязательно будет, потому что это борьба в первую очередь за нашу независимость, а также за те ценности, которые поддерживает подавляющая часть мира,

– заметил Данилов.

В то же время Владимир Путин, имея большие проблемы, обращается в автократические страны и просит помощи в Северной Корее, в Иране. Секретарь СНБО считает, что это яркое подтверждение того, что цивилизованный мир на нашей стороне.

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Украина доказала, что была, есть и будет

Нынешняя зима для украинцев наверняка также будет сопровождаться обстрелами россиян.

Будет ли легко? Нет. Будет тяжело, но мы точно это пройдем. Потому что мы за свое, за свободу, за независимость, за то, чтобы нас признавали и уважали. А у России есть желание уничтожить нас,

– уверен он.

Однако это ей не удастся сделать. Ведь украинцы доказали, что способны противостоять враждебному нашествию.

В преддверии полномасштабного вторжения России в Украину наверняка впервые в истории все дипломатические представительства, за исключением Польши, покинули территорию нашей страны. Они были уверены, что у Украины нет возможности бороться с таким врагом.

"Я им всем объяснял, что это совершенно не соответствует действительности, что вы нас не знаете. И эта российская пропаганда, ложь, которая владела определенными странами, иногда приводила к тому, что делались довольно ложные выводы. Наш народ, наш Президент доказал своими действиями, что Украина была, есть и будет", – подчеркнул Алексей Данилов.

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