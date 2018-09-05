18:40
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 17°C
  • четверг
    24°C 17°C
  • пятница
    25°C 20°C
  • суббота
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Какую девушку ищет "Холостяк" 9 сезона Никита Добрынин: откровенное признание ведущего

38 Читати новину українською
Холостяк 9 сезон: Никита Добрынин
Холостяк 9 сезон: Никита Добрынин / Соцсети

В марте 2019 года в Украине стартует романтический проект "Холостяк". Это будет 9 по счету сезон. Главный герой шоу Никита Добрынин откровенно рассказал, какую девушку он ищет и чего ожидает от проекта.

Известный телеведущий Никита Добрынин может похвастаться значительными успехами. В 30 лет он – ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина". Однако свою любовь мужчина решил искать на проекте "Холостяк".

Читайте также: Никита Добрынин стал Холостяком 9 сезона: что известно о главном герое шоу

Я очень долго шел к тому, чтобы стать успешным в своей работе, делал максимум для того, чтобы достичь того уровня, который у меня есть. Но я понимаю, что счастье не только в работе и деньгах, что я нуждаюсь в нечто большем, нуждаюсь в заботе и тепле. Именно ради этого я пришел на проект,
– рассказал Никита Добрынин журналистам СТБ.

 

В первый день съемок ведущий попрощается с 10 претендентками на участие в шоу. По словам Никиты Добрынина, сделать правильный выбор ему поможет интуиция. Кроме этого, ведущий признался, какую именно девушку он будет искать на проекте.

"Думаю, я легко смогу разглядеть искренних девушек, с которыми мне бы хотелось продолжить общение. Первое, на что я обычно обращаю внимание – это улыбка и глаза. В глазах можно прочитать настроение, можно увидеть настроение девушки в этот момент и дорисовать себе дальнейшую картину нашего знакомства", – отметил Никита Добрынин.

Читайте также: Холостяк 9 сезон: Никита Добрынин признался, почему распался его брак

Также ведущий обратит внимание на чувство юмора девушек и их аппетит, ведь, как это ни странно, Никита Добрынин любит, когда "девушки едят и не стесняются этого и не рассказывают, что они питаются одуванчиками и пьют воду". А вот единственное, чего не терпит новый "Холостяк" – это лицемерия, поэтому только искренние девушки смогут попасть в следующий этап шоу.

Теги: LifeStyle Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
сегодня, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук