Какую девушку ищет "Холостяк" 9 сезона Никита Добрынин: откровенное признание ведущего

В марте 2019 года в Украине стартует романтический проект "Холостяк". Это будет 9 по счету сезон. Главный герой шоу Никита Добрынин откровенно рассказал, какую девушку он ищет и чего ожидает от проекта.

Известный телеведущий Никита Добрынин может похвастаться значительными успехами. В 30 лет он – ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина". Однако свою любовь мужчина решил искать на проекте "Холостяк".

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Я очень долго шел к тому, чтобы стать успешным в своей работе, делал максимум для того, чтобы достичь того уровня, который у меня есть. Но я понимаю, что счастье не только в работе и деньгах, что я нуждаюсь в нечто большем, нуждаюсь в заботе и тепле. Именно ради этого я пришел на проект,

– рассказал Никита Добрынин журналистам СТБ.

Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin) 20 Сер 2018 р. о 8:30 PDT

В первый день съемок ведущий попрощается с 10 претендентками на участие в шоу. По словам Никиты Добрынина, сделать правильный выбор ему поможет интуиция. Кроме этого, ведущий признался, какую именно девушку он будет искать на проекте.

"Думаю, я легко смогу разглядеть искренних девушек, с которыми мне бы хотелось продолжить общение. Первое, на что я обычно обращаю внимание – это улыбка и глаза. В глазах можно прочитать настроение, можно увидеть настроение девушки в этот момент и дорисовать себе дальнейшую картину нашего знакомства", – отметил Никита Добрынин.

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Также ведущий обратит внимание на чувство юмора девушек и их аппетит, ведь, как это ни странно, Никита Добрынин любит, когда "девушки едят и не стесняются этого и не рассказывают, что они питаются одуванчиками и пьют воду". А вот единственное, чего не терпит новый "Холостяк" – это лицемерия, поэтому только искренние девушки смогут попасть в следующий этап шоу.