Какую прическу выбрать: 5 модных трендов 2018 года

После зимы волосы часто теряет здоровый вид – поэтому сейчас хорошая возможность изменить прическу. Позаботьтесь о своих волосах и подарите ему новый, оригинальный вид.

Эксперты портала PureWow назвали пять главных трендов 2018 среди причесок.

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Неопрятные локоны

Легкие кудри будут выглядеть уместно при любых обстоятельствах. Чтобы создать неопрятные кудри, накручивайте пряди на плойку, оставляя около 4-5 сантиметров у корня и на кончиках незавитимы. Аккуратно "взбейте" волосы руками. Закрепите прическу с помощью лака для волос.

Как накрутить волосы: видео

Грива единорога

"Грива единорога" – окрашивание волос в различные цвета. Сначала пряди обесцвечивают и красят во все цвета радуги, после чего тонируют до появления платинового сияния.

Как сделать "гриву единорога": видео

Омбре

Омбре до сих пор в тренде. Это окрашивание волос от темного цвета до светлого.

Естественные цвета

Кроме окрасок и укладок, в 2018 году в тренде минимализм и естественные здоровые волосы.

Лоб-каре

Лоб-каре – это удлиненный вариант классического боба. Длина волос при такой стрижке может быть в пределах нескольких сантиметров выше или ниже ключиц.