Какую роль играет железо в организме человека

Железо в организме человека хотя и содержится в небольшом количестве (около 4 граммов), но выполняет очень важные функции.

Об этом рассказала известная диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

Железо участвует в иммунобиологических процессах, способствует активной работоспособности мышц при физических нагрузках, помогает защищать организм от болезнетворных микроорганизмов и является компонентом многих белковых и ферментных систем организма.

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Если в организме человека не хватает железа, то он испытывает постоянный упадок сил, головокружение, сонливость, раздражительность и ухудшение памяти.

О дефиците железа в организме свидетельствуют следующие признаки:

- кожа становится бледной и сухой;

- волосы теряют блеск, становятся тусклыми и слабыми;

- ногти становятся ломкими;

- в уголках губ возникают незаживающие язвы.

Железо содержится в таких продуктах, как: мясо, рыба, яйца, морепродукты. Для его полноценного усвоения железа употреблять эти продукты желательно с растительной пищей, богатой витаминами. А чай и кофе замедляют усвоение железа, их лучше заменить соками.

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