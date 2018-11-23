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      Какую роль играет железо в организме человека

      22 Читати новину українською
      Какую роль играет железо в организме человека
      Какую роль играет железо в организме человека / dovidkam.com

      Железо в организме человека хотя и содержится в небольшом количестве (около 4 граммов), но выполняет очень важные функции.

      Об этом рассказала известная диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

      Железо участвует в иммунобиологических процессах, способствует активной работоспособности мышц при физических нагрузках, помогает защищать организм от болезнетворных микроорганизмов и является компонентом многих белковых и ферментных систем организма.

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      Если в организме человека не хватает железа, то он испытывает постоянный упадок сил, головокружение, сонливость, раздражительность и ухудшение памяти.

      О дефиците железа в организме свидетельствуют следующие признаки:

      - кожа становится бледной и сухой;

      - волосы теряют блеск, становятся тусклыми и слабыми;

      - ногти становятся ломкими;

      - в уголках губ возникают незаживающие язвы.

      Железо содержится в таких продуктах, как: мясо, рыба, яйца, морепродукты. Для его полноценного усвоения железа употреблять эти продукты желательно с растительной пищей, богатой витаминами. А чай и кофе замедляют усвоение железа, их лучше заменить соками.

      via GIPHY

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      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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