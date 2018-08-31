"Динамо" в Лиге Европы: календарь матчей и соперники
Во время жеребьевки Лиги Европы киевское "Динамо" узнало имена соперников и получило календарь матчей.
Киевляне принимали участие в жеребьевке из первой корзины и попали в группу K. Там им в соперники выпала казахстанская "Астана" украинского тренера Романа Григорчука, французский "Ренн" и чешский "Яблонец".
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Выступления в Лиге Европы киевляне начнут 20 сентября домашним матчем против "Астаны". Заключительный матч группового этапа Лиги Европы "Динамо" проведет дома с "Яблонцем" 13 декабря.
Полный календарь матчей "Динамо" в групповой стадии Лиги Европы
1-й этап – 20 сентября (в 20:00)
"Динамо" – "Астана"
2-й этап – 4 октября (22:00)
"Яблонец" – "Динамо"
3-й этап – 25 октября (22:00)
"Ренн" – "Динамо"
4-й этап – 8 ноября (20:00)
"Динамо" - "Ренн"
5-й этап – 29 ноября (22:00)
"Астана" – "Динамо"
6-й этап – 13 декабря (20:00)
"Динамо" – "Яблонец"
Отметим, что финал турнира состоится 29 мая на "Олимпийском" стадионе в Баку.
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