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"Динамо" в Лиге Европы: календарь матчей и соперники

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Календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы 2018-2019
Календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы 2018-2019

Во время жеребьевки Лиги Европы киевское "Динамо" узнало имена соперников и получило календарь матчей.

Киевляне принимали участие в жеребьевке из первой корзины и попали в группу K. Там им в соперники выпала казахстанская "Астана" украинского тренера Романа Григорчука, французский "Ренн" и чешский "Яблонец".

Читайте также: Жеребьевка Лиги Европы: результаты и группы

Выступления в Лиге Европы киевляне начнут 20 сентября домашним матчем против "Астаны". Заключительный матч группового этапа Лиги Европы "Динамо" проведет дома с "Яблонцем" 13 декабря.

Полный календарь матчей "Динамо" в групповой стадии Лиги Европы

1-й этап – 20 сентября (в 20:00)
"Динамо" – "Астана"

2-й этап – 4 октября (22:00)
"Яблонец" – "Динамо"

3-й этап – 25 октября (22:00)
"Ренн"  "Динамо"

4-й этап – 8 ноября (20:00)
"Динамо" - "Ренн"

5-й этап – 29 ноября (22:00)
"Астана" – "Динамо"

6-й этап – 13 декабря (20:00)
"Динамо"  "Яблонец"

Отметим, что финал турнира состоится 29 мая на "Олимпийском" стадионе в Баку.

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Теги: Новости спорта Футбол Лига Европы Динамо
Источник: 24 Канал
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