С полуночи 1 июня в Киеве начали работу камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Они принесли плоды уже в первую минуту своей работы – зафиксировали превышение скорости автомобилем Audi Q7.

Об исторической фиксаций нарушения ПДД в своем фейсбуке рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Как рассказал чиновник, водитель дорогой машины ехала со скоростью 75 километров в час. Впрочем делала она это на участке дороги, где можно ехать не быстрее 70 километров в час.

Зафиксировано нарушение произошло на Чоколовском бульваре 24. Антон Геращенко объяснил, что камеру установили именно там, ведь на этом отрезке дороги довольно часто случаются ДТП с тяжелыми последствиями.

Теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации придет письмо с уведомлением о правонарушении. Там будет QR-код, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события, а также о сути нарушения,

– рассказал заместитель главы МВД.

За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 127 гривен 50 копеек. Сумма незначительная, но если камера так и будет фиксировать нарушения ежеминутно, в бюджет в сутки будет поступать 183 тысячи 600 гривен только с одной камеры.

Кроме того, размер штрафа может возрасти вдвое, если нарушитель не оплатит его в определенное законом время – за 10 дней.

Место, где было зафиксировано историческое превышение скорости: карта

Что известно о камерах фиксации нарушений?Сначала такие установили в Киеве и Киевской области. Всего должно быть 17 населенных пунктов с последующим расширением до 40.



Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял о желании установить камеры автоматической фиксации по всей стране – в около 700 населенных пунктов.