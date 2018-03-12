Камерон Диаз уходит из кино

Голливудская актриса Камерон Диаз планирует завершить карьеру в кино и намерена посвятить себя семье.

Об этом заявила подруга звезды, актриса Сельма Блэр в одном из интервью, передает Metro.

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Коллега Диаз сказала, что о своем желании уйти из кино она сообщила ей во время недавней встречи, когда они обсуждали совместные съемки в фильме "Красотка" (The Sweetest Thing) 2002 года.

Недавно мы встретились за ланчем с Камерон. Мы вспоминали съемки в фильме "Красотка". Мне бы хотелось, чтобы у этой замечательной мелодрамы появилось продолжение, но Камерон не хочет ничего слышать о сиквеле. Она сказала, что уходит из кино,

– поделилась Блэр.

По ее словам, Диаз хочет посвятить себя семье. Камерон начала встречаться с Бенджи Мэдденом, гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte в 2014 году. А в январе 2015 года Диаз и Мэдден узаконили свои отношения. Также в СМИ появились слухи о беременности актрисы.

"Камерон больше не нужно сниматься в кино. У нее замечательная жизнь, и я не вижу ни одной причины, почему она захотела бы вернуться к работе в киноиндустрии. Она счастлива!", – добавила Блэр.

Напомним, последним фильмом, в котором снималась Камерон Диаз, стала музыкальная комедия Энни 2014 года.



Камерон Диаз также издала книгу