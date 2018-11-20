Канадских керлингистов выгнали с турнира за пьянство

Команду по керлингу во главе с олимпийским чемпионом Райаном Фраем выгнали с канадского турнира за плохое поведение и пьянство.

Читайте также: Медаль керлингистов из России передадут Норвегии еще до конца Олимпиады-2018

Райан Фрай и его товарищи по команде потеряли свою финальную игру в Red Deer Curling Classic в Альберте после того, как фанаты и соперники пожаловались на них.

Об этом сообщает BBC.

Группа спортсменов разбила щетки для игры и разгромила раздевалку.

Они были чрезвычайно пьяные, ломали щетки и ругались,

– сообщил один из менеджеров соревнований Уэйд Турбер.

Райан Фрай, который выиграл золото для Канады на зимних Олимпийских играх 2014 года, уже принес извинения за инцидент.