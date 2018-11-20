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      Канадских керлингистов выгнали с турнира за пьянство

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      Канадских керлингистов выгнали с турнира за пьянство
      Канадских керлингистов выгнали с турнира за пьянство / AFP/GETTY

      Команду по керлингу во главе с олимпийским чемпионом Райаном Фраем выгнали с канадского турнира за плохое поведение и пьянство.

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      Райан Фрай и его товарищи по команде потеряли свою финальную игру в Red Deer Curling Classic в Альберте после того, как фанаты и соперники пожаловались на них.

      Об этом сообщает BBC.

      Группа спортсменов разбила щетки для игры и разгромила раздевалку.

       Они были чрезвычайно пьяные, ломали щетки и ругались,
      – сообщил один из менеджеров соревнований Уэйд Турбер.

      Райан Фрай, который выиграл золото для Канады на зимних Олимпийских играх 2014 года, уже принес извинения за инцидент.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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