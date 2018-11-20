Канадских керлингистов выгнали с турнира за пьянство
Команду по керлингу во главе с олимпийским чемпионом Райаном Фраем выгнали с канадского турнира за плохое поведение и пьянство.
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Райан Фрай и его товарищи по команде потеряли свою финальную игру в Red Deer Curling Classic в Альберте после того, как фанаты и соперники пожаловались на них.
Об этом сообщает BBC.
Группа спортсменов разбила щетки для игры и разгромила раздевалку.
Они были чрезвычайно пьяные, ломали щетки и ругались,
– сообщил один из менеджеров соревнований Уэйд Турбер.
Райан Фрай, который выиграл золото для Канады на зимних Олимпийских играх 2014 года, уже принес извинения за инцидент.
Источник: 24 Канал
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