Канал HBO снял фильм перед боем украинца Деревянченко за чемпионский титул
Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) в ночь с 27 на 28 октября в Нью-Йорке, США, проведет бой за пояс чемпиона мира по версии IBF. Соперником уроженца Николаева станет американец, бывший чемпион мира WBA, Даниэл Джейкобс (34-2, 29 КО).
Перед чемпионским титулом канал HBO снял короткий фильм об этом бое.
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Стоит добавить, что пояс Международной боксерской Федерации стал вакантным после того, как Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) предпочел не защищать его, а провести бой против Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО). Деревянченко был обязательным претендентом на титул, ему в соперники назначили Джейкобса.
Источник: 24 Канал
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