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Канье Уэст фантазирует о сексе с сестрами жены Ким Кардашян

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Канье Уэст и Ким Кардашян
Канье Уэст и Ким Кардашян / GettyImages

Муж Ким Кардашян Канье Уэст неожиданно признался, что в своих фантазиях занимается сексом с четырьмя сестрами его жены.

Об этом заявил рэпер Канье Уэст в новой композиции под названием "XTCY, сообщает издание Radar Online.

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"У вас бывают извращенные мысли? У меня их больше. У вас есть сестры жены, с которыми вы хотели бы переспать? У меня их четверо" – поет Канье.

Как известно, у Ким Кардашян есть четыре сестры – 39-летняя Кортни и 34-летняя Хлое Кардашьян, 22-летняя Кендалл и 21-летняя Кайли Дженнер.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Смотрите видео: Канье Уэст – XTCY

 

Теги: LifeStyle Ким Кардашян Музыка
Источник: 24 Канал
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