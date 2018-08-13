Канье Уэст фантазирует о сексе с сестрами жены Ким Кардашян

Муж Ким Кардашян Канье Уэст неожиданно признался, что в своих фантазиях занимается сексом с четырьмя сестрами его жены.

Об этом заявил рэпер Канье Уэст в новой композиции под названием "XTCY, сообщает издание Radar Online.

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"У вас бывают извращенные мысли? У меня их больше. У вас есть сестры жены, с которыми вы хотели бы переспать? У меня их четверо" – поет Канье.

Как известно, у Ким Кардашян есть четыре сестры – 39-летняя Кортни и 34-летняя Хлое Кардашьян, 22-летняя Кендалл и 21-летняя Кайли Дженнер.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 10 Сер 2018 р. о 2:37 PDT

Смотрите видео: Канье Уэст – XTCY