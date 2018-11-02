Канье Весту советовали не встречаться с Ким Кардашян: неожиданное признание звезды

Рэпер Канье Уэст создал одну из самых прочных семей в Голливуде. Певец женился на звезде реалити-шоу Ким Кардашян, с которой воспитывает троих их детей. Однако этого не произошло, если бы Канье слушал советы друзей.

Как призналась Ким Кардашян журналистам Entertainment Tonight, многие из близкого окружения ее мужа были против их отношений. Более того, Канье Весту настойчиво рекомендовали покинуть звезду. Причиной таких советов стало интимное видео с участием Ким, которое появилось в сети в 2003 году.

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"Мы многое пережили вместе. Мы знаем друг друга уже 15 лет. Ради меня он (Канье Уэст – 24 канал) пожертвовал многим и бросил вызов всему миру. Все ему говорили, что он не может встречаться с девушкой, которая засветилась в эротическом ролике, ведь это может отразиться на его карьере. Канье никого не послушал. Я всегда буду ценить и любить его за то, что он всегда меня защищает", – призналась Ким Кардашян.

Стоит отметить, что громкий секс-скандал вспыхнул США в 2003 году: в сети внезапно появилось домашнее интимное видео с участием Ким Кардашян и ее бойфренда Рэя Джея. В СМИ подозревают, что ролик опубликовала сама звезда по совету мамы Крис Дженнер. Сразу после скандала Ким стала зарабатывать в несколько раз больше, а интервью с американской звездой обходилось журналистам в кругленькую сумму.

В мае 2014 году зажигательная Кардашян во второй раз вышла замуж за Канье Уэста. С тех пор звезда еще не раз эпатировала публику сексуальными нарядами, ведь это часть ее имиджа. Однако, видимо, такой стиль нравится Канье Весту.