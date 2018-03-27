18:26
27 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
6°C -7°C
  • среда
    1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сюзерен Рамзан Кадыров. Царь хороший, а бояре злые
Вєсті Кремля
23:36, 26 марта
Вести.UA. Грешная Тимошенко. Клоун Добкин
Вєсті.UA
22:55, 26 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Каннский фестиваль запретил участвовать в конкурсе фильмам Netflix

55 Читати новину українською
Каннский фестиваль не допустил к конкурсу фильмы Netflix
Каннский фестиваль не допустил к конкурсу фильмы Netflix / 24 Канал

Каннский кинофестиваль не позволил известному телевизионному сервису Netflix демонстрировать свои фильмы в конкурсной программе.

Ленты Netflix не соответствуют формату Каннского кинофестиваля, говорится в интервью директора фестиваля Тьерри Фремо журналу Film Francais, сообщает The Village.

Читайте также: Спилберг считает, что фильмы Netflix не могут получать "Оскары"

Руководство фестиваля не хочет, чтобы фильмы-участники появлялись в интернете раньше премьеры во Франции. Также, по правилам конкурса, все картины должны выйти в прокат.

Фильмы Netflix доступны только онлайн, поэтому компания не может выполнить условия конкурса. Фремо отметил, что в прошлом году они сделали исключение для двух лент сервиса. Директор надеялся, что сможет убедить Netflix выпустить картины в прокат, однако сервис отказал.

Директор фестиваля также отметил, что Netflix сможет показать свои фильмы в рамках фестиваля, но вне конкурсной программы.

Напомним,в этом году Каннский фестиваль ввел более жесткие правила для участников. В частности, отменили предпремьерные показы для журналистов и кинокритиков и запретили селфи на красной дорожке.

Теги: LifeStyle Кино Каннский кинофестиваль
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?
сегодня, 18:02 Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?
Віталій Шабунін 29
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 17:40 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
1816
Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
сегодня, 17:01 Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
Ян Валетов 681
Как украинцы сделали Савченко героем и теперь сами об этом жалеют
сегодня, 16:00 Как украинцы сделали Савченко героем и теперь сами об этом жалеют
Павло Казарін 789
Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
сегодня, 15:01 Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
Блог Медіа 4082
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук