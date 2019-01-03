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      Капитан "Карпат" Федецкий эмоционально прокомментировал слухи о своем уходе из команды

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      Артем Федецкий
      Артем Федецкий / ФК "Карпаты"

      Защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал слухи вокруг возможного ухода из "Карпат".

      Артем Федецкий отметил, что в ближайшее время не собирается покидать львовский клуб.

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      Абсолютно, не понимаю, откуда берутся такие "новости", кто распространяет эти слухи. Со мной в клубе никаких подобных разговоров не было.Сейчас у команды отпуск, а мой контракт с Карпатами действует до конца сезона. Никаких планов покидать команду у меня не было. Кому выгодно такое выдумывать, я могу только догадываться. Но версии озвучивать не буду,
      – подытожил Федецкий в комментарии "Команда №1".

      Отметим, в текущем сезоне Федецкий сыграл в составе "Карпат" 14 матчей, активными действиями не отметился.

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      Теги: Футбол Спорт ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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