Капитан сборной Украины пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не выступит в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Поклюке, которая состоится в среду, 5 декабря.

Спортсмен перед стартом сезона переболел, из-за чего не бежал в смешанной эстафете, однако уже приступил к полноценным тренировкам и готовится принять участие в спринте.

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Здоровье уже лучше, приступил к тренировкам. Уже полноценно тренируюсь и готовлюсь к спринту. В индивидуальной гонке я не побегу, еще рано. Я только несколько дней тренируюсь и не успею набрать к индивидуалке оптимальных кондиций,

– сказал Пидручный в интервью для biathlon.com.ua.

Таким образом, в индивидуальной гонке за сборную Украины выступят Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Виталий Кильчицкий, для которого этот старт станет первым на Кубке мира после 1,5 годовой паузы.

Напомним, что на выходных состоялась одиночная смешанная эстафета – первая гонка первого этапа Кубка мира сезона 2018-2019. Гонка завершилась победой команды Норвегии, второе место – в Австрии. А вот третье заняли украинцы Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

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