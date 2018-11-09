"Карабах" не смог покинуть Украину после матча Лиги Европы с "Ворсклой"
Азербайджанский "Карабах" после матча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы против украинской "Ворсклы" в Полтаве должен был вернуться на родину сразу после игры.
Однако клуб не смог этого сделать. Причиной стало обледенение взлетно-посадочной полосы, в результате чего азербайджанской команде пришлось остаться на ночь в отеле.
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Ожидается, что команда вылетит из Украины в пятницу, 9 ноября, в 12:00.
Напомним, что после сенсационной победы в Азербайджане, от "Ворсклы" в Полтаве ожидали только положительного результата. Однако победить соперников украинская команда в матче, который длился более 100 минут, не сумела.
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Источник: 24 Канал
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