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      "Карабах" не смог покинуть Украину после матча Лиги Европы с "Ворсклой"

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      "Карабах" не смог вылететь из Украины
      "Карабах" не смог вылететь из Украины / vk.com/qarabagh

      Азербайджанский "Карабах" после матча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы против украинской "Ворсклы" в Полтаве должен был вернуться на родину сразу после игры.

      Однако клуб не смог этого сделать. Причиной стало обледенение взлетно-посадочной полосы, в результате чего азербайджанской команде пришлось остаться на ночь в отеле.

      Смотрите также: Ворскла – Карабах: видео гола

      Ожидается, что команда вылетит из Украины в пятницу, 9 ноября, в 12:00.

      Напомним, что после сенсационной победы в Азербайджане, от "Ворсклы" в Полтаве ожидали только положительного результата. Однако победить соперников украинская команда в матче, который длился более 100 минут, не сумела.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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