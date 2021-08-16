Сейчас в МВД официально не склоняются ни к одной из вероятных версий. 24 канал собрал все, что известно о смерти Константина Павлова.

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Кто и при каких обстоятельствах нашел мертвым Константина Павлова

Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. Мэра Кривого Рога нашли возле его дома в селе Вольном на Днепропетровщине.

Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что тело Павлова нашли на веранде. Возле погибшего лежало ружье, а сам Павлов имел огнестрельные ранения.



Дом, где Константина Павлова обнаружили мертвым / Телеграм-канал "Днепр оперативный"

Тело Константина Павлова обнаружил его помощник. Дело в том, что Павлов с женой ранее отдыхал на море. Женщина осталась на отдыхе еще на несколько дней, а муж вернулся в Днепропетровскую область. Сын супругов живут отдельно, поэтому Павлов остался дома один.

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Он не брал трубку, и поэтому жена забила тревогу. Жена попросила помощника приехать в дом и выяснить, все ли в порядке. Однако на крыльце помощник нашел его мертвым. Он позвонил в полицию и Андрею Гальченко – соратнику и однопартийцу Константина Павлова.

Далее на место приехала полиция и криминалисты. Дом окружили правоохранители и опечатали от посторонних.

Заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Олов рассказал СМИ, что в доме Павлова были камеры наблюдения. Вскоре видео из них оказались в свободном доступе в интернете.

Видео с камер наблюдения из дома Павлова

На кадрах видно мужчину, который ходит с ружьем в руках. Он держит в руках телефон и нервно ходит из стороны в сторону. После он подходит к окну и выходит на веранду.

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На фрагментах из камеры с другого ракурса, что направлена на двор, самого мужчину, которого называют Павловым, не видно. На крыльце, где по предварительной информации, нашли Павлова, лежит кот. Он внезапно вздрагивает и убегает от дома.

Кадры с камер наблюдения дома Павлова: видео телеграм "Инсайдер UA"

Начальник полиции Кривого Рога Валерий Лютый подтвердил: в доме действительно были камеры и видео из них уже изъяли. Впрочем, как они оказались в интернете – неясно.

Мне не известно, как они сегодня попали в интернет-сеть. С этой информацией исключительно работают специалисты,

– рассказал Валерий Лютый.

Он добавил, что при первом осмотре видео, никого постороннего на видео не было. Впрочем, кадры будут изучать более тщательно, поэтому комментировать их полностью сейчас нецелесообразно.

По предварительным данным, трагедия произошла утром – около 6:30 15 августа. Между тем на распространяемых в соцсетях видео видно время камер, который датируется 14 августа.

Выстрел из охотничьего карабина

Утром 16 августа руководство полиции Кривого Рога дало официальный брифинг и раскрыло некоторые детали. Заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук рассказал: на Павлову было зарегистрировано охотничье и травматическое оружие.

На теле Константина Павлова обнаружили одно огнестрельное ранение. Оно было сделано из охотничьего карабина калибром 7,62 миллиметра.

Версии гибели Константина Павлова

Еще вечером 15 августа полицейские объявили, что рассматривают три версии смерти Константина Павлова.

Речь идет о:

самоубийстве;

убийстве;

неосторожном обращении с оружием.

К тому же не исключают и версию о доведении до самоубийства. Все из этих версий будут тщательно рассматривать и проверять.

Между тем в партии ОПЗЖ убеждены, что мэра Кривого Рога Константин Павлова убили. Такое мнение высказал в частности нардеп Вадим Рабинович.

Кто такой Константин Павлов

Константин Павлов – мэр Кривого Рога. На местных выборах в 2020 году Павлов победил как представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь". Во время 2 тура он получил 56,96% голосов избирателей.



Константин Павлов представлял ОПЗЖ, а ранее – "Партию регионов" / Фото hromadske

В 2005 году Константин Павлов стал членом "Партии регионов". Через год получил должность первого заместителя городского головы Кривого Рога.

В 2012 году стал нардепом VII созыва от Партии регионов по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 31. Впоследствии в 2014 году попал в Раду как самовыдвиженец. После этого присоединился к фракции "Оппозиционный блок".

В декларации, Константин Павлов указал, что владеет земельным участком и домом в селе Вольное, двумя квартирами в Кривом Роге, часами Continent и Ulysse Nardin. Также пользовался авто Toyota Higlander, которое зарегистрировано на жену Елену Павлову.