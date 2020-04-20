Карантин и экспорт: почему дальше будет хуже

Наши экспортные рынки, которые уже "просели" начнут работать в лучшем случае с конца июля.

Цікавий прогноз від Boston Consulting Group до уваги експортерів.

Зверніть увагу: Чого нас навчить карантин: 14 корисних звичок

Ми маємо вже падіння експорту за перший квартал, далі буде ще гірше. А у нас ще й жорсткий карантин для бізнесу. Плани уряду з підтримки експортерів? Першочергові кроки? Розширення вже діючих програм? Не чула?