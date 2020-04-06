19:38
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Карантин в Украине: как ограничения повлияли на аренду недвижимости

      - Читати новину українською

      Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в рынок недвижимости. В столице спрос на аренду квартир существенно упал. Арендодатели, чтобы удержать своих квартирантов, – сделали им скидки, а некоторые вообще отменили месячную плату на период карантина. Однако договориться повезло не всем.

      В правительстве призвали арендодателей идти на уступки квартирантам. Однако выполняют такую просьбу не все, ведь это просто рекомендация.

      Читайте также Запрет выселения и уменьшение арендной платы: что предлагают депутаты

      "Это не означает, что арендодатель обязан это сделать", – пояснил эксперт по рынку недвижимости Иван Кудояр.

      По словам эксперта, за период карантина спрос на аренду жилья в столице упал на 80%. Владельцы квартир сейчас снижают цену в среднем на 10-20%. Однако о тенденциях на рынке аренды жилья пока говорить рано.

      Отказываются от аренды сейчас мало людей. Риэлторы оценивают до 10%. Если карантин закончится 24 апреля – поверьте, пройдет 1-2 недели и все "закрутится" так, как было,
      – сказал Кудояр.

      Эксперт также отметил, если владелец квартиры не хочет делать скидку, можно договориться об отсрочке оплаты или разделить ее на части. Также очень важно договариваться не на словах, а на бумаге.

      Владелец однокомнатной квартиры на Оболони Сергей сдавал жилье молодой паре медиков за 9 тысяч гривен. Однако на период карантина сделал скидку – 2 тысячи. Он рассказал, что сами арендаторы на такой подарок и не надеялись, поэтому очень обрадовались, когда узнали.

      Арендует квартиру и студентка Юлия, которая учится в столичном университете. Цена за жилье – 7 тысяч гривен. На период карантина девушка уехала в родной город Одессу Она рассказала, что планировала выселяться из квартиры, а после возвращения – искать новую. Однако владелец сам предложил не платить за аренду.

      коронавірус карантин
      Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Аренда недвижимости Новости Киева
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:07 В Николаеве во время стрельбы ранили бизнесмена Михаила Титова "Мультика"
      Новини України 9217
      сегодня , 15:21 Народные депутаты, которые заболели коронавирусом: инфографика
      Новини України 7746
      сегодня , 18:30 Отопительный сезон: когда отключат отопление в Украине 2020
      Новини України 29979
      сегодня , 15:11 Мужчина переплыл Днепр, протестуя против закрытия Гидропарка: видео
      Новини України 4633
      сегодня , 14:27 Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео
      Новини України 12307
      сегодня , 15:33 С какими документами можно выходить из дома во время карантина: объяснения адвоката
      Новини України 7225
      сегодня , 18:44 Ком в горле: причины и как избавиться от неприятного симптома
      Лікування 79137
      сегодня , 13:03 В Украине будут действовать только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта
      Новини України 10821
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 19:00 Китай должен компенсировать вред, нанесенный коронавирусом, - отчет Henry Jackson Society
      Блог Соцмережі
      Залиште відгук