Карантин в Украине: как ограничения повлияли на аренду недвижимости

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в рынок недвижимости. В столице спрос на аренду квартир существенно упал. Арендодатели, чтобы удержать своих квартирантов, – сделали им скидки, а некоторые вообще отменили месячную плату на период карантина. Однако договориться повезло не всем.

В правительстве призвали арендодателей идти на уступки квартирантам. Однако выполняют такую просьбу не все, ведь это просто рекомендация.

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"Это не означает, что арендодатель обязан это сделать", – пояснил эксперт по рынку недвижимости Иван Кудояр.

По словам эксперта, за период карантина спрос на аренду жилья в столице упал на 80%. Владельцы квартир сейчас снижают цену в среднем на 10-20%. Однако о тенденциях на рынке аренды жилья пока говорить рано.

Отказываются от аренды сейчас мало людей. Риэлторы оценивают до 10%. Если карантин закончится 24 апреля – поверьте, пройдет 1-2 недели и все "закрутится" так, как было,

– сказал Кудояр.

Эксперт также отметил, если владелец квартиры не хочет делать скидку, можно договориться об отсрочке оплаты или разделить ее на части. Также очень важно договариваться не на словах, а на бумаге.

Владелец однокомнатной квартиры на Оболони Сергей сдавал жилье молодой паре медиков за 9 тысяч гривен. Однако на период карантина сделал скидку – 2 тысячи. Он рассказал, что сами арендаторы на такой подарок и не надеялись, поэтому очень обрадовались, когда узнали.

Арендует квартиру и студентка Юлия, которая учится в столичном университете. Цена за жилье – 7 тысяч гривен. На период карантина девушка уехала в родной город Одессу Она рассказала, что планировала выселяться из квартиры, а после возвращения – искать новую. Однако владелец сам предложил не платить за аренду.



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