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Карибский салат из курицы и сладкой кукурузы: вкусный рецепт

92 Читати новину українською
Карибский салат из курицы
Карибский салат из курицы / www.mainelobsternow.com

Попробуйте приготовить карибский салат с пряной курицей, помидорами, которые придадут цвет и салатом, который сделает блюдо хрустящим.

Рецепт карибского салата

Ингредиенты

120г помидоров черри

120 г сладкой кукурузы

1 авокадо

1 пучок салата

1 лайм

1 ст.л. масла

1 пучок зеленого лука

60 г редиса

Две куриные грудки

Щепотка свежего кориандра

Соль, перец и другие специи по вкусу

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Рецепт приготовления карибского салата из курицы и кукурузы

Положите куриные грудки в миску и посыпьте приправами, щепоткой соли и половиной столовой ложки масла. Нагрейте сковороду и поджарьте куриные грудки с каждой стороны. За 5 минут до готовности курицы добавьте к ней процеженную консервированную кукурузу. Готовьте до образования золотистой корочки.

Между тем тонко нарежьте лук и грубо нарежьте кориандр и салат. Также нарежьте помидоры и редис. Очистите авокадо и тонко нарежьте ломтиками.

Смешайте все овощи и добавьте половину кукурузы, заправьте соком лайма и маслом, а также посолите и поперчите.

Нарежьте куриные грудки и выложите на салат и посыпьте второй половиной кукурузы.

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Карибский салат из курицы/ Іndependent

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: Іndependent
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