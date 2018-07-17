Карибский салат из курицы и сладкой кукурузы: вкусный рецепт
Попробуйте приготовить карибский салат с пряной курицей, помидорами, которые придадут цвет и салатом, который сделает блюдо хрустящим.
Рецепт карибского салата
Ингредиенты
120г помидоров черри
120 г сладкой кукурузы
1 авокадо
1 пучок салата
1 лайм
1 ст.л. масла
1 пучок зеленого лука
60 г редиса
Две куриные грудки
Щепотка свежего кориандра
Соль, перец и другие специи по вкусу
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Рецепт приготовления карибского салата из курицы и кукурузы
Положите куриные грудки в миску и посыпьте приправами, щепоткой соли и половиной столовой ложки масла. Нагрейте сковороду и поджарьте куриные грудки с каждой стороны. За 5 минут до готовности курицы добавьте к ней процеженную консервированную кукурузу. Готовьте до образования золотистой корочки.
Между тем тонко нарежьте лук и грубо нарежьте кориандр и салат. Также нарежьте помидоры и редис. Очистите авокадо и тонко нарежьте ломтиками.
Смешайте все овощи и добавьте половину кукурузы, заправьте соком лайма и маслом, а также посолите и поперчите.
Нарежьте куриные грудки и выложите на салат и посыпьте второй половиной кукурузы.
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Карибский салат из курицы/ Іndependent