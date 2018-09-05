Карл Лагерфельд представил капсульную коллекцию с Puma: фото

Знаменитый французский дизайнер и креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд представил коллаборацию с брендом Puma.

Об этом Лагерфельд сообщил на своей странице в Instagram.

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Капсула Karl Lagerfeld x Puma связана с 50-летием модели кроссовок Suede. Изначально планировалось, что в ней будут только кроссовки, однако коллекция увеличилась до 13 единиц с одеждой и аксессуарами.

Для женщин Лагерфельд разработал укороченную футболку и костюм. А для мужчин – худые, брюки и футболки с логотипом. Также в капсулу вошли рюкзаки, сумки и бейсбольные кепки.

Известно, что коллекция поступит в продажу в октябре в магазинах Puma и Karl Lagerfeld.