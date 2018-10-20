Карла Бруни показала редкое фото с дочерью экс-президента Франции Николя Саркози: фото

Жена бывшего президента Франции Николя Саркози и популярная певица Карла Бруни тщательно оберегает личную жизнь от публичности. Очень редко артистка показывает своих детей, однако на этот раз Карла написала поздравление с днем рождения своей дочери в социальных сетях.

Карла Бруни является активной пользовательницей сети Instagram: чаще всего она публикует фото с мероприятий, которые касаются Франции, ее музыки и многих других событий, впрочем семейные фото – настоящая редкость.

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Обычно, если Бруни показывает свою совместную с Саркози дочь Джулию, она снимает только со спины, демонстрируя волосы девочки. Однако, следя за снимками, можно разглядеть, как подросла их дочь.

Новое фото, которое Карла опубликовала на своей странице в Instagram, стало настоящим сюрпризом для поклонников Бруни.

Артистка сообщила о дне рождения девочки. Джулии исполнилось 7 лет.

"С днем рождения, любовь моей жизни!" – прокомментировала снимок жена экс-президента Франции.