"Карпатам" придется делить стадион с принципиальным соперником

На стадионе "Украина", где свои домашние матчи проводят львовские "Карпаты", может выступать еще один клуб чемпионата Украины. ФК "Львов" готовится к переезду на новую арену.

По информации телеканалов "Футбол 1/2", "Львов" вторую часть сезона проведет на стадионе "Украина".

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Таким образом, клуб переедет с "Арены-Львов", где играл домашние матчи в украинской Премьер-Лиге до зимнего перерыва.

Это связано с проведением замены газона на "Арене-Львов" в ближайшее время. Покрытие будет заменено с натурального газона на гибридный, который будет сочетать в себе элементы натурального и искусственного покрытия. Работы начнутся в начале марта и продлятся до сентября нынешнего года.

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