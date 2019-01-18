13:13
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, 17 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      "Карпатам" придется делить стадион с принципиальным соперником

      1 Читати новину українською
      ФК "Львов" будет играть на стадионе "Украина"
      ФК "Львов" будет играть на стадионе "Украина" / twitter.com

      На стадионе "Украина", где свои домашние матчи проводят львовские "Карпаты", может выступать еще один клуб чемпионата Украины. ФК "Львов" готовится к переезду на новую арену.

      По информации телеканалов "Футбол 1/2", "Львов" вторую часть сезона проведет на стадионе "Украина".

      Читайте также: Авторы исторической победы ФК "Львов" покинули команду

      Таким образом, клуб переедет с "Арены-Львов", где играл домашние матчи в украинской Премьер-Лиге до зимнего перерыва.

      Это связано с проведением замены газона на "Арене-Львов" в ближайшее время. Покрытие будет заменено с натурального газона на гибридный, который будет сочетать в себе элементы натурального и искусственного покрытия. Работы начнутся в начале марта и продлятся до сентября нынешнего года.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Спорт ФК Львов ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      сегодня , 13:01 Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      Андрій Воропаєв 44
      Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами
      сегодня , 13:00 Жизнь в долг: как Украина будет расплачиваться с долгами
      Ірина Поліщук 46
      Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      сегодня , 12:01 Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      Наталія Лебідь 414
      Без "сірих конячок": які одіозні судді не потрапили до Антикорупційного суду
      сегодня , 11:30 Без "сірих конячок": які одіозні судді не потрапили до Антикорупційного суду
      Віталій Шабунін 48
      Главные даты 2019 года, которые нельзя пропустить
      сегодня , 10:01 Главные даты 2019 года, которые нельзя пропустить
      Євгенія Мазур
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      КХЛ: "Амур" второй раз в сезоне уступил на родном льду
       1 ноября 2011 , 14:19
      Евробаскет-2017: Украина и Литва определили победителя матча
       5 сентября 2017 , 17:44
      "Шахтер" поможет водителю, пострадавшему в аварии с Майконом
       10 февраля 2014 , 14:40
      Запорожцы сдались без боя. "Металлург" З - "Олимпик" - 0:4
       28 октября 2014 , 18:58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук