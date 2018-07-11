"Карпаты" могут усилиться игроком итальянской "Ромы"
Львовские "Карпаты" вскоре могут усилиться полузащитником "Ромы" Кевином Мендесом.
Условия контракта неизвестны. Мендес прибудет во Львов до конца недели. Об этом сообщает журналист Кирилл Крыжановский в Twitter.
Отметим, что контракт 22-летнего вингера принадлежит именно "Роме", но последние два года уругваец провел в составе "Лозанны", за которую сыграл 17 поединков и забил четыре мяча.
Читайте также: Футболисты и персонал "Карпат" два месяца не получают зарплату
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований8 февраля , 16:02
В Киеве произошла стрельба: фото с места инцидента21 мая , 09:58
Первая платная дорога в Украине: откуда и куда28 февраля , 20:25