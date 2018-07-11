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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

"Карпаты" могут усилиться игроком итальянской "Ромы"

49 Читати новину українською
Кевин Мендес
Кевин Мендес / pagineromaniste.com

Львовские "Карпаты" вскоре могут усилиться полузащитником "Ромы" Кевином Мендесом.

Условия контракта неизвестны. Мендес прибудет во Львов до конца недели. Об этом сообщает журналист Кирилл Крыжановский в Twitter.

Отметим, что контракт 22-летнего вингера принадлежит именно "Роме", но последние два года уругваец провел в составе "Лозанны", за которую сыграл 17 поединков и забил четыре мяча.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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