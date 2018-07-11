"Карпаты" могут усилиться игроком итальянской "Ромы"

Карпаты близки к приобретение правого вингера итальянской Ромы Кевина Мендеса. За уругвайца в свое время римляне заплатили почти 3 миллиона долларов. Условия сделки пока неизвестно - это может быть аренда с правом выкупа или же сразу покупка. Во Львове он будет до конца недели