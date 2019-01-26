"Карпаты" могут заработать солидную сумму на трансфере лидера команды

Руководство аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт" приняло решение арендовать Хорхе Карраскаля у львовских "Карпат".

Аргентинцы предложат львовскому клубу 500 тыс. евро за аренду 20-летнего колумбийца, сообщает Lapaginamillonaria.com.

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Издание утверждает, что Карраскаль схож по своим качествам с Пити Мартинесом, который перешел в итальянскую "Аталанту". Именно такого игрока хотят видеть"миллионеры".

Что интересно, на этой неделе президент "Ривер Плейт" Родольфо Д'Онофрио категорически опровергал интерес к Карраскалю. Похоже, что в аргентинском клубе передумали.

Хорхе Карраскаль играет за "Карпаты" с лета 2017 года. За это время он провел 38 матчей в украинской Премьер-лиге, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами.

Этой зимой "Карпаты" может покинуть еще один лидер – Марьян Швед. В его услугах заинтересован шотландский "Селтик". Уже покинул ряды "львов" 20-летний Орест Лебеденко, который стал игроком испанского клуба "Луго".

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