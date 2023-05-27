Оккупанты атаковали в районе Марьинки, еще 25 боестолкновений на Востоке: карта боев на 27 мая
Источник:Генштаб ВСУ
Продолжаются 458 сутки мощной борьбы украинского народа против российского агрессора. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток наступать. Украинские воины отбивают атаки оккупантов и уменьшают количество российских убийц на нашей земле.
Что происходит на фронте по состоянию на 27 мая рассказали в Генштабе ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал.
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Российские террористы продолжают тактику ракетного террора
За прошедшие сутки россияне нанесли 20 ракетных ударов. В частности, по населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей выпустили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 / Х-555 (уничтожено нашими защитниками).
По Днепру агрессор нанес ракетный удар дважды. Сначала использовал 7 ракет с С-300 / С-400. Второй раз ударил по медучреждению, используя "Искандер".
Также две российских зенитных управляемых ракеты попали по Авдеевке. Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, применил "Шахеды" по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по Авдеевке и поселку Нью-Йорк.
В пятницу, 26 мая, оккупанты совершили около 89 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой,
– отметили в Генштабе ВСУ.
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Какая ситуация на разных направлениях фронта
Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта,
– отметили в Генштабе.
Что происходит на фронте: смотрите картуНа Лиманском направлении в течение суток агрессор вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же нанес авиационный удар. На Бахмутском направлении оккупационные войска вели наступательные действия в направлении Предтечиного, впрочем, безуспешно. Также враг нанес авиаудары в районах Григоровки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Первомайского, успеха не имел. Россияне нанесли авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки. Вражеские обстрелы подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении противник нанес авиаудары в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Также обстрелял Парасковьевку, Угледар и Пречистовку. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Россияне нанесли авиаудары вблизи Степного Запорожской области и Змиевки Херсонской области. Кроме того, обстреляли населенные пункты Времивка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львов, Антоновка, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.
Россияне все чаще не выполняют приказы командиров и прибегают к дезертирству
В оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. Так, 25 мая около 20 бывших заключенных, недавно прошедших "ускоренную подготовку" и прибывших для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, угнали автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении. Кстати, даже сейчас, 27 мая, место их пребывания не установлено, поиски продолжаются.
Украинские воины мощно бьют врага
- За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
- Также было уничтожено 5 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" и 2 типа "Zala".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели врага.