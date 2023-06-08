ВСУ занимают господствующие высоты под Бахмутом, неудачные наступления россиян: карта боев за 8 июня
8 июня 2023, 09:05Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
На Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои украинских военных с оккупантами. Силы обороны перешли из обороны в наступление на Бахмутском направлении.
За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Российские военные наступали сразу на четырех направлениях.
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Какая ситуация на Бахмутском направленииНа Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Орехово-Васильевки, Ивановского и Северного, но не имел успеха. В то же время в Минобороны накануне заявили, что наши воины перешли в наступление. Силам обороны удалось занять несколько господствующих высот на подступах к Бахмуту.
Карта боев на Бахмутском направлении
Где еще наступают россиянеНа Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Враг нанес авиаудары и вел огонь из артиллерии.
Россияне наступали в районе ВеселогоНа Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в направлении населенных пунктов Авдеевка и Первомайское. Для обстрелов враг использовал авиацию и артиллерию.
Карта боев в районе АвдеевкиНа Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери. В то же время враг нанес авиационные удары по Красногоровке и осуществил артиллерийские обстрелы нескольких населенных пунктов.
Карта боев в Марьинке
Какая ситуация на других участках фронтаНа Купянском направлении противник нанес авиаудары в районе Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Также враг вел огонь из артиллерии.На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Шахтерского. Также россияне обстреляли несколько населённых пунктов.На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Для ударов по населённым пунктам враг использовал авиацию и артиллерию.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций.На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Россияне продолжают обстреливать приграничья.
Силы обороны уничтожают захватчиков
- Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 23 удара по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 1 радиолокационную станцию противника.