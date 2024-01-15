Должны совмещать разные типы оружия: действительно ли кассетные боеприпасы уже не эффективны на фронте

Западные аналитики считают, что Украина сможет вернуть преимущество на фронте только в 2025 году при условии решения проблем с кадрами и нехваткой снарядов. Также отмечается, что кассетные боеприпасы потеряли свою актуальность из-за определенных действий россиян.

Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил 24 Каналу, что кассетные боеприпасы эффективны для ликвидации вражеской силы в незащищенных сооружениях. Также их можно применять с хорошим результатом против техники противника, не имеющей бронирования.

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Приемлемый вариант

Ракеты типа ATACMS с кассетными боеприпасами в боевой части продемонстрировали очень высокую эффективность при ударах по военным аэродромам, в частности Мариуполя и Луганска.

В то же время, по мнению западных экспертов, кассетные боеприпасы потеряли свою эффективность из-за того, что россияне начали атаковать малыми группами, а свои окопы они делают глубже.

Когда оккупанты прячут свой личный состав за броней или в заглубленных, защищенных сооружениях, то кассетные боеприпасы в этих случаях вряд ли будут эффективными,

– отметил Селезнев.

В то же время для ликвидации вражеских штурмовых отрядов, которые без прикрытия и без поддержки бронированной техники пытаются атаковать наши позиции, вариант применения кассетных снарядов является приемлемым и действенным.

Что даст преимущество на поле боя

Ранее заместитель министра обороны, генерал Иван Гаврилюк заявлял, что изготовление в большом количестве дронов-камикадзе может компенсировать недостаток артиллерийских снарядов.

Однако у них несколько иная составляющая боевой части. Кроме того, полностью заменить именно артиллерийские боеприпасы FPV-дронами будет невозможно,

– заметил военный эксперт.

Максимально рационально и эффективно действовать украинским войскам на поле боя позволит использование разноплановой вооруженной и военной техники. Там, где полезно используются кассетные боеприпасы, там, где нужны другие типы боеприпасов, применяются они.

"Мы должны понимать, что самое гармоничное и рациональное сочетание различных типов огневого поражения предоставит нам преимущество на поле боя", – отметил Владислав Селезнев.

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