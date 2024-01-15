Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил 24 Каналу, что кассетные боеприпасы эффективны для ликвидации вражеской силы в незащищенных сооружениях. Также их можно применять с хорошим результатом против техники противника, не имеющей бронирования.
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Приемлемый вариант
Ракеты типа ATACMS с кассетными боеприпасами в боевой части продемонстрировали очень высокую эффективность при ударах по военным аэродромам, в частности Мариуполя и Луганска.
В то же время, по мнению западных экспертов, кассетные боеприпасы потеряли свою эффективность из-за того, что россияне начали атаковать малыми группами, а свои окопы они делают глубже.
Когда оккупанты прячут свой личный состав за броней или в заглубленных, защищенных сооружениях, то кассетные боеприпасы в этих случаях вряд ли будут эффективными,
– отметил Селезнев.
В то же время для ликвидации вражеских штурмовых отрядов, которые без прикрытия и без поддержки бронированной техники пытаются атаковать наши позиции, вариант применения кассетных снарядов является приемлемым и действенным.
Что даст преимущество на поле боя
Ранее заместитель министра обороны, генерал Иван Гаврилюк заявлял, что изготовление в большом количестве дронов-камикадзе может компенсировать недостаток артиллерийских снарядов.
Однако у них несколько иная составляющая боевой части. Кроме того, полностью заменить именно артиллерийские боеприпасы FPV-дронами будет невозможно,
– заметил военный эксперт.
Максимально рационально и эффективно действовать украинским войскам на поле боя позволит использование разноплановой вооруженной и военной техники. Там, где полезно используются кассетные боеприпасы, там, где нужны другие типы боеприпасов, применяются они.
"Мы должны понимать, что самое гармоничное и рациональное сочетание различных типов огневого поражения предоставит нам преимущество на поле боя", – отметил Владислав Селезнев.
Помощь для Украины от западных партнеров: последние новости
- Союзники нашей страны продолжают оказывать нам поддержку. Так, Латвия объявила о новом пакете помощи. В него входят: гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, ракеты, гранаты, вертолеты, дроны, устройства связи, генераторы. Кроме того, Латвия может производить качественные и более дешевые дроны для нужд ВСУ.
- Также Евросоюз планирует изготовить миллион артиллерийских снарядов для Украины до весны 2024 года. В Европе есть необходимые мощности для производства даже большего количества боєприпасов. В конце декабря 2023 года ВСУ уже получили более 300 тысяч боеприпасов.
- В США сообщили, что в настоящее время военная помощь Украине приостановлена. В то же время наше государство продолжает получать вооружение по предыдущим закупкам. В частности, продолжается поставка из пакетов по программе USAI стоимостью 2 – 3 миллиарда долларов.