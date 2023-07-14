Уничтожают не только живую силу, – Свитан объяснил, насколько мощны кассетные боеприпасы

Командующий Операцией объединенных сил "Таврия" генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина получила кассетные боеприпасы. Они, по его словам, могут радикально изменить ситуацию в поле боя. Но один такой снаряд может заменить примерно 10 снарядов 155-го калибра при работе на открытой местности – на полях и открытых траншеях.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что на местности с лесами эти снаряды не заменят обычные, ведь листья могут прикрывать оккупантов от таких боеприпасов.

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"Будем выжигать площади. Площадь накрытия одним боеприпасом – 300 метров в диаметре. А для того, чтобы накрыть 300 метров обычными снарядами, нужно 10 снарядов", – отметил Свитан.

Уничтожат все, кроме танков

Так ВСУ могут по меньшей мере в 10 раз уменьшить расход обычных боеприпасов и в 10 раз увеличить нагрузку при выполнении боевых стрельб.

Они (снаряды – 24 Канал) уничтожают не только живую силу. Где-то 7 сантиметров брони прожигают. А это значит, что практически всю бронетехнику, кроме танков, эти боеприпасы уничтожат,

– добавил военный эксперт.

Так что можно сказать, что россиянам не будет, на чем бежать. Оккупанты могут скрыться от кассетных снарядов в лесах и лесополосах. А по ним украинские защитники будут работать обычными снарядами.

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Вынужденное решение

Расход боеприпасов достаточно велик. Особенно 155-го калибра, ведь во время наступления в основном работает артиллерия, потому что нет авиации. Былв бы она, то тогда она брала бы на себя 50% нагрузки.

"А если авиации нет, то, конечно, вдвое увеличивается расход артиллерийских боеприпасов. А их недостаточное количество. Поэтому американцы вынужденно предоставили эти снаряды. Их у них более миллиона", – подчеркнул лётчик-инструктор.

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