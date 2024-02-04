Где ГУР поразило российский катер "Ивановец": OSINT-исследователи показали координаты
Источник:телеграм-канал "Крымский ветер"
Украинские спецназовцы из ГУР МО ночью 1 февраля уничтожили российский катер "Ивановец" в аннексированном Крыму. В конце концов в сети появилось точное место, где поразили судно оккупантов.
В телеграм-канале “Крымский ветер” отметили, что атаку на ракетный катер “Ивановец” совершили на восточном побережье оккупированного полуострова. Это судно оккупантов является довольно редким.
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В сети опубликовали координаты места подбития "Ивановца"
Представители телеграм-канала "Крымский ветер" отметили, что с помощью довольно оригинального метода, а именно астрономического, OSINT-исследователи определили координаты точки наблюдения, то есть дрона, с которого велась съемка, а также азимут его движения на катер "Ивановец".
Координаты: 45.3106, 32.8153 – это к западу от озера Донузлав, примерно в 13,5 километра от входа в бухту,
– отметили в телеграм-канале.
Также в сети опубликовали спутниковые снимки, как именно выглядело место попадания по вражескому судну. По предварительным данным, этот катер пошел на дно вслед за крейсером "Москва"
Место поражения российского катера "Ивановец" / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"
Представители телеграм-канала также напомнили, что "Ивановец" атаковали шестью морскими дронами MAGURA V5 украинского производства.
Катер "Ивановец" подбили возле Крыма
- Днем 1 февраля стало известно, что спецназовцы ГУР уничтожили российский катер "Ивановец". Стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно 60 – 70 миллионов долларов.
- Впоследствии стало известно, что этот катер мог быть вооружен противокорабельными ракетами типа "Москит" с дальностью до 130 километров. Также на этом российском судне могли находиться 40 моряков.
- Прокомментировал уничтожение катера "Ивановец" и Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что это эффектное пополнение российского придонного флота.
- В конце концов начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты до сих пор ведут спасательно-поисковую операцию экипажа, который был на судне. Поэтому окончательные результаты атаки по судну станут известны чуть позже.