Казалось, я умру, – звезда "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано удивила неожиданным признанием

Голливудская актриса Алисса Милано, которая сыграла Фибби в сериале "Все женщины – ведьмы", шокировала поклонников воспоминаниями о послеродовом периоде. Звезда вспомнила, как она страдала от депрессии после появления ребенка.

Об этом актриса рассказала изданию People.

Известно, что Алисса Милано является счастливой мамой двоих детей – 6-летнего Майло Томаса и 3-летней Элизабеллы Дилан. Звезда не скрывает своего счастья от материнства и публикует трогательные кадры семейного уюта.

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Допис, поширений Alyssa Milano (@milano_alyssa) 13 Тра 2018 р. о 9:12 PDT

Однако не всегда голливудская актриса чувствовала себя настолько счастливой. Сразу после рождения дочери Алисса Милано переживала послеродовую депрессию, из-за которой она обратилась в госпиталь.

"Когда узнала, что беременна сыном Майло, была счастлива. Беременность протекала прекрасно. Не было токсикоза, я ходила на йогу для беременных 5 раз в неделю, ежедневно совершала длительные пешие прогулки и спала днем. Твердо решила, что роды пройдут максимально естественно: без обезболивающих препаратов, кесарева сечения... Но жизнь не всегда идет по плану", – вспоминает Алисса Милано.

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На последнем месяце беременности актриса имела осложнения. Чтобы спасти ребенка, врачи вынуждены были делать кесарево сечение. После этого Алисса Милано впервые ощутила приступ тревоги.

Со своим сыном на руках я чувствовала боль. А в ночь, когда мы вернулись домой из больницы, был первый приступ тревоги. Я считала, что не справилась с родами как мать и подвела своего ребенка. Мое сердце колотилось, живот болел, мне казалось, что я умираю,

– делится жуткими воспоминаниями Алисса Милано.

Актриса решила обратиться за помощью к врачам. Несколько психологов обследовали Алиссу Милано, часть из них не верила в симптомы, о которых говорит звезда. Однако медики констатировали, что знаменитость страдает послеродовой депрессией. Врачи помогли Алиссе Милано преодолеть трудности, поэтому актриса призвала всех женщин, которые столкнулись с такими же проблемами не стесняться идти в госпиталь. По ее словам, более 40 миллионов американок имеют такие же симптомы, которые без лечения могут перерасти в психическое расстройство.