Кейт Миддлтон отметила День перемирия в волшебном синем платье: фото

Герцогиня Кембриджская 31 октября стала гостьей Имперского военного музея в день сотой годовщины Дня перемирия. Официальное мероприятие Кейт Миддлтон посетила без мужа принца Уильяма.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Событие состоялось в Лондоне, где в годовщину Дня перемирия (окончания военных действий в Первой мировой войне) Кейт пообщалась с работниками музея, а также стала участницей интересной экскурсии. Кроме этого, герцогиня Кембриджская просмотрела фотографии и прочитала письма ее родственников, погибших во время Первой мировой войны.

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"Эта кампания невероятно важна для меня. Моя прабабушка и бабушка были медсестрами в волонтерском центре и спасали жизни раненым!", – поделилась тронутая жена принца Уильяма.

Кейт Миддлтон побывала в Имперском военном музее



Кейт Миддлтон побывала в Имперском военном музее

Для события Кейт Миддлтон выбрала платье яркого синего цвета, что отлично подчеркивало ее стройную фигуру. Автором платья стала британский модельер Дженни Пакхем. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками бежевого цвета на каблуке, сумочкой такого же оттенка и стильными серебристыми часами.

Кейт Миддлтон



Кейт Миддлтон



Кейт Миддлтон



Кейт Миддлтон

Напомним, что в тот же день, 31 октября, Кейт Миддлтон также посетила центр организации Coach Core, которая направленная на привлечение молодежи к занятиям спортом и активному образу жизни. Для выхода герцогиня выбрала неформальный образ, что состоял из черной водолазки, черных джинсов, серого жакета и ботильонов.