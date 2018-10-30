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      Кейт Миддлтон показала стройную фигуру в неформальном образе: фото

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      Кейт Миддлтон
      Кейт Миддлтон / Getty Images

      Принц Уильям с женой Кейт Миддлтон посетили центр организации Coach Core, которая направлена на привлечение молодежи к занятиям спортом и активному образу жизни.

      Для выхода 36-летняя Кейт выбрала неформальный и скоромный образ: герцогиня надела черный гольф и узкие черные джинсы, серый пиджак и ботильоны на небольшом каблуке.

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      Такой look подчеркнул стройную фигуру Кейт, которая очень быстро пришла в форму после рождения третьего ребенка.

      Как известно, Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями 23 апреля. Уже через несколько часов после родов королевская чета показала новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом.

      Фигура Кейт Миддлтон выглядит фантастически

      Принц Уильям также выбрал простую одежду: синие брюки, голубую рубашку и кардиган.

      Кейт Миддлтон и принц Уильям

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
      Источник: 24 Канал
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