Кейт Миддлтон признали более влиятельной иконой стиля, чем Меган Маркл

Компания eBay представила ежегодный доклад, касающийся влияния на моду британских знаменитостей. Первую пятерку возглавили представители королевской семьи. Интересно, что Меган Маркл занимает второе место, а лидирует жена принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Об этом сообщают эксперты из британского отделения eBay, которые проанализировали прошлогодние данные по поиску нарядов, как в герцогинь, пишет The Daily Mail.

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Интересно, что на третьей позиции дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – трехлетняя принцесса Шарлотта, а на четвертой – ее пятилетний брат принц Джордж. Замыкает пятерку сама королева Великобритании Елизавета II.

Хотя Меган была в центре внимания модных изданий в этом году, замечательный стиль Кейт давно уже пользуется успехом у покупателей eBay с ее свадьбы в 2011 году,

– рассказал вице-президент eBay UK Роб Хаттрелл.

К примеру, на платье герцогини Кембриджской от Jenny Packham, в котором она появилась на пороге роддома с новорожденным принцем Луи на руках, спрос на eBay увеличился более чем вдвое.



Кейт Миддлтон / Getty