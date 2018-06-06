Кейт Спейд покончила с собой: биография популярного дизайнера

В Нью-Йорке нашли мертвой 55-летнюю дизайнера Кейт Спейд. Полиция подозреваю, что женщина совершила самоубийство.

Об этом сообщает ВВС.

Тело Спейд в ее квартире нашла домработница. Случилось это 5 июня.

При этом по данным Hollywood Reporter, в квартире нашли предсмертную записку, содержание которой держат в тайне.

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Спейд – ирландка по происхождению. Родилась она в Канзас-Сити. Дизайнер училась в католической школе и сначала работала журналистом.

В 1991 году Спейд покинула медийную карьеру и уже в 1993-м вместе с мужем основала компанию по производству женских сумок Kate Spade Handbags, которая приобрела большую популярность во всем мире.

Впоследствии бренд Kate Spade расширился. Фирма начала выпускать одежду, украшения, обувь, солнцезащитные очки, товары для детей и духи.

В Спейд была дочь Фрэнсис Беатрис, ради которой она продала акции своей компании. Случилось это в 2006-м.

В 2016-м Спейд основала новый бренд. Его назвали в честь дочери – Frances Valentine.

В 2017 году состоялся перевыпуск легендарной сумки Kate Spade New York, которой Спейд удалось покорить сердца американцев.