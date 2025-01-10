Сыновья нардепа, мэра и бизнесмена: в сети назвали юношей, которые останавливали движение в Киеве

10 января компания молодых людей на большой скорости носилась по Киеву, разбрасывала деньги и слушала российских исполнителей, в частности напевали песню пропагандиста "Шамана" "Я –русский". В сети назвали вероятные имена молодых людей, которые перекрывали движение на улицах столицы.

В полиции уже начали устанавливать личности правонарушителей, передает 24 Канал.

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Кто мог хулиганить в центре Киева

В сети пишут, что одним из представителей "золотой молодежи", которая перекрывала дорогу, чтобы покурить, оказался сын нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.

После запрета ОПЗЖ в 2022 году он перешел в новосозданную группу "Восстановление Украины". Также Исаенко является секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Сын Исаенко носился по Киеву под российские песни / Фото соцсети

Пользователи сети отмечают, что второй молодой человек на видео – это Николай Цимидан, сын экс-главы Лимана Петра Цимидана. Говорят, что в 2014 году его отец привозил в город российских боевиков и селил их в своем отеле.

В одном из парней на видео пользователи сети узнали сына бывшего главы Лимана в Донецкой области / Фото соцсети

Третий на кадрах – это якобы 16-летний сын бизнесмена Вячеслава Юткина.

Среди молодежи, которая устроила безобразие в центре Киева, мог быть сын бизнесмена / Фото соцсети