11:07
15 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина
Вєсті Кремля
08:54, сегодня
Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вєсті.UA
20:57, 14 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

Кендалл Дженнер призналась, как она отреагировала на рождение дочери у сестры Кайли

46 Читати новину українською
Кендалл Дженнер для Vogue
Кендалл Дженнер для Vogue / www.vogue.com

Американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер стала героиней нового апрельского выпуска журнала Vogue и поделилась мыслями относительно недавнего рождения дочери Сторми у ее сестры Кайли Дженнер.

Об этом звезда рассказала в интервью для издания.

Обладательница титула самой высокооплачиваемой модели в мире рассказала, что появление первенца у Кайли Дженнер ее очень тронуло. Она призналась, что рождение племянницы стало огромным событием, а временная пауза в карьере позволила Кендалл насладиться семейным общением.

Читайте также: Кендалл Дженнер снялась в роскошной фотосессии для Vogue: фотографии, которые вас очаруют

Не могу сказать, что рождение Сторми важнее появления на свет других детей в нашей семье, но для меня оно по-другому интереснее, потому что Кайли – моя младшая сестра, с которой я выросла. Мы все росли парами, если так можно сказать. Кортни и Ким выросли вместе, Роб и Хлои ... А я росла с Кайли. Теперь у моего лучшего друга появился ребенок. Это сделало нас еще ближе,
прокомментировала Кендалл Дженнер.

love you, mean it

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

Как известно, 20-летняя Кайли Дженнер родила первого ребенка 1 февраля 2018. Отцом девочки является 25-летний рэпер Трэвис Скотт.

Теги: Мода LifeStyle Дети Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Савченко подозревают в подготовке государственного переворота, – Геращенко
сегодня, 10:30 Савченко подозревают в подготовке государственного переворота, – Геращенко
272
Ученые выяснили, что убивает нашу продуктивность
сегодня, 10:19 Ученые выяснили, что убивает нашу продуктивность
232
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук