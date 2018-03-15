Кендалл Дженнер призналась, как она отреагировала на рождение дочери у сестры Кайли
Американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер стала героиней нового апрельского выпуска журнала Vogue и поделилась мыслями относительно недавнего рождения дочери Сторми у ее сестры Кайли Дженнер.
Об этом звезда рассказала в интервью для издания.
Обладательница титула самой высокооплачиваемой модели в мире рассказала, что появление первенца у Кайли Дженнер ее очень тронуло. Она призналась, что рождение племянницы стало огромным событием, а временная пауза в карьере позволила Кендалл насладиться семейным общением.
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Не могу сказать, что рождение Сторми важнее появления на свет других детей в нашей семье, но для меня оно по-другому интереснее, потому что Кайли – моя младшая сестра, с которой я выросла. Мы все росли парами, если так можно сказать. Кортни и Ким выросли вместе, Роб и Хлои ... А я росла с Кайли. Теперь у моего лучшего друга появился ребенок. Это сделало нас еще ближе,
– прокомментировала Кендалл Дженнер.
Как известно, 20-летняя Кайли Дженнер родила первого ребенка 1 февраля 2018. Отцом девочки является 25-летний рэпер Трэвис Скотт.
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