Кендалл Дженнер снялась в удивительной фотосессии
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и модель Кендалл Дженнер снялась в стильной фотосессии для глянцевого издания Elle.
Стильные фото из новой фотосессии модель выложила в своем Instagram.
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Кендалл Дженнер
За 3 часа фото собрали более 1 миллиона просмотров и множество комплиментов.
Источник: 24 Канал
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