Кендалл Дженнер снялась в удивительной фотосессии

За 3 часа фото собрали более 1 миллиона просмотров и множество комплиментов.

Стильные фото из новой фотосессии модель выложила в своем Instagram.

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и модель Кендалл Дженнер снялась в стильной фотосессии для глянцевого издания Elle.

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter