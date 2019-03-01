Кернес проти Харкова: чому місто підвищило ціни на проїзд всупереч рішенню суду

Рішення суду нічого не значить, якщо так вирішив господар міста. У Харкові цілий тиждень неспокійно через рішення місцевої влади підняти тарифи у метро з 5 до 8 гривень, у наземному транспорті з 4 до 6 гривень.

Аргументують тим, що тариф не покриває витрат на утримання транспорту, а в результаті – збитки.

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Офіційна бухгалтерія наступна: за результатами 2018 року підприємства, які забезпечують роботу наземного електротранспорту у Харкові, пішли у мінус на понад 140 мільйонів гривень, а метрополітен – на 160 мільйонів гривень.

Влітку через подібний шок вже пройшли кияни, тоді тариф на проїзд одразу зріс удвічі – з 4 до 8 гривень. Так само мешканцям столиці розповідали про збитковість та неокупність міського транспорту, допоки журналісти не згадали історію закупівлі вагонів для київського метро через ТОВ "Укррослізинг" 100 вагонів для київського метрополітену.



Протести у Харкові

Історія стара, довга та заплутана, але врешті київський метрополітен опинився винним майже 2 мільярди гривень. І зараз цей борг з його рахунків списує виконавча служба. Ці гроші, не кажучи вже й про обслуговування метро, заробітні плати, електрикку, треба десь брати. Тому й маємо – тариф у 8 гривень.

У Харкові метро в борги із вагонами не влізало, і ціна на проїзд раніше була навіть вищою за столичне метро, та як-не-як Харків іменують другою столицею, тож треба тримати марку. Підвищили у Києві – зробили так само й у Харкові.

Та якщо кияни обурювались лише у соцмережах, харків'яни вирішили діяти радикально. Влаштовувати флешмоби із перестрибуванням турнікетів, вішали плакати на центральних вулицях та врешті пішли до суду, щоб скасовувати рішення про підвищення ціни на проїзд.

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Ініціатором юридичної тарифної війни стали активісти харківського антикорупційного центру. Суд прийняв їхній позов до розгляду та в забезпечення позову одразу призупинив запровадження нового тарифу на проїзд у місті.

Проте харків'яни зарано раділи – наступного дня на них чекало розчарування. Виконувати судове рішення міська влада не збиралась. У метро можна було пройти за 8 гривень, а кондуктори від людей вимагали по 6 гривень за талончик. Звісно, не обійшлося без скандалів, сутичок та блокувань транспорту.

Подекуди кондуктори жалілися, що діставали від пасажирів не лише лайливі слова на свою адресу, а подекуди й кулака. На що розраховувала місцева влада, йдучи на такий крок, адже на амбразуру до обурених пасажирів сам на сам виставили працівників транспорту.

Їм наказали згори – збирати з пасажирів плату за новим тарифом та ігнорувати рішення суду. Хіба можна пояснити обуреному натовпу, що це залежало не від цих простих людей. До речі, не подіяло на міських чиновників і те, що за фактом невиконання рішення суду провадження відкрила і прокуратура. Не вплинув на принциповість чиновників і марш злих харків'ян.



Мер Харкова Геннадій Кернес

Сам мер Харкова Геннадій Кернес не з тих, хто легко змінює свої рішення. Міськрада вирішила оскаржити рішення суду, що змушувало їх лишити старі тарифи в силі. Тож тепер пішла гра на кшталт перетягування канату. І чия візьме – ще невідомо.

Ми не забули про найвищу ялинку країни. Ту саму, яка виявилася ще й найдорожчою ялинкою, світлодіодну сітку для якої місто орендувала у такого собі новорічного фаворита останніх років ФОП Мурджанян за ціною, більшою за вартість цією сітки.

Найдорожчої ялинки їм мало

Ми не забули про найвищу ялинку країни. Ту саму, яка виявилася ще й найдорожчою ялинкою, світлодіодну сітку для якої місто орендувала у такого собі новорічного фаворита останніх років ФОП Мурджанян за ціною, більшою за вартість цією сітки.

Зараз нова стара історія – місто готувалося до святкування Масляної. І один в один як на Новий рік площу для ярмарку віддали в абсолютно безкоштовну оренду ще одному тендерному фавориту ФОП Сорокіну.



Харківська ялинка

До речі, вже підприємці, які хотіли торгувати на площі на Новий рік будиночки орендували за живі гроші. Так само вочевидь було й на Масляну. Тобто на манежі – усі ті самі обличчя, а гроші від оренди яток знову пролетять повз міський бюджет. Це і є відповідь – навіщо зокрема підвищувати тарифи, бо ж міські чиновники полюбляють розповідати, що зайвих грошей в бюджет нема.