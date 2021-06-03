Историю об этом он опубликовал в своем инстаграме 2 июня. Также он добавил фото автомобиля, который, вероятно, взорвался в результате описанного события.

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Больше об удивительном спасении

Как написал мужчина, Кернес с Женой ехали в 2000 году из Днепропетровска в Харьков. Они тогда были в автомобиле Range Rover.

Их остановил гаишник, однако причиной было не нарушение правил. Правоохранитель указал им на дым, который шел из капота автомобиля.

Сразу после этого пара выпрыгнула из автомобиля. Через мгновение их транспорт взорвался.



История Родиона Гайсинского о спасении Кернеса / Фото Newsroom

Обратите внимание! Фирмы Родиона Гайсинского получили не менее 65 миллионов гривен. Они не только подрядчики ремонта дороги города, но и продают краски. По данным журналистов, это одна из частей замечательного наследства, которое оставил Геннадий Кернес. Об этом сообщили 9 апреля.