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КГГА: Киевсовет погасил все долги по внешним заимствованиям

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Николай Поворозник
Николай Поворозник / kyivcity.gov.ua

Киевский городской совет успешно завершила реструктуризацию непогашенного долга по внешним заимствованиям.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, говорится на официальном портале Киева.

"4 сентября 2018 года Киевская городская рада успешно завершила обмен всех непогашенных Облигаций участия в кредите с доходностью 8% и погашением в 2015 году (Облигации с погашением в 2015 году) на общую номинальную сумму 101 149 000 долларов США на новые облигации с доходностью 7,5% и с погашением 15 декабря 2022 года (Облигации с погашением в 2022 году). Таким образом, Облигации с погашением в 2015 году были в полном объеме отменены", – пояснил Николай Поворозник.

Он отметил, что Облигации с погашением в 2022 году включены в Официальный реестр Ирландской фондовой биржи, осуществляющей свою хозяйственную деятельность под наименованием "Евронекст Дублин", и допущены к торгам на Глобальном валютном рынке Евронекст Дублин.

"По состоянию на сегодня, Киевский городской совет не имеет никакого непогашенного долга по внешним заимствованиям. Успешное завершение этой долговой операции поможет реализовать цели, предусмотренные в Механизме расширенного финансирования МВФ для Украины, согласованному 11 марта 2015 года", – отметил Николай Поворозник.

Теги: Деньги Новости Киева МВФ КГГА Финансы Киеврада
Источник: 24 Канал
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