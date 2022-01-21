Кибератака, вероятно, была из России, и она не была последней, – Зеленский
Источник:The Washington Post
Владимир Зеленский отметил, что масштабная кибератака на украинские правительственные сайты происходила из России. Она является частью гибридной войны агрессора.
Зеленский ответил, какая война опаснее
Кибератака была не первой и не последней. Об этом президент заявил в интервью американскому изданию.
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Наши специалисты мне сказали, что есть очень большая вероятность, что кибератака происходит из России,
– заявил политик.
Он отметил, что обычная война опаснее, чем кибервойна. "Ракетные обстрелы и авиационные удары гораздо более угрожающие. Последствия войны тяжелее, чем последствия кибератаки", – подчеркнул Зеленский.
Кстати, ранее президент США Джо Байден отреагировал на кибератаку на украинские сайты. Он пригрозил России тем же – киберусилиями.
Что известно о масштабной кибератаке
- 14 января произошла глобальная атака на правительственные сайты. Перестали работать сайты Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина, портала Дия и тому подобное. В Госспецсвязи назвали эту атаку крупнейшей за последние 4 года.
- В Центре информбезопасности нашли российский след. На это указывала хронология распространения новостей, ведь именно российские СМИ первые распространили информацию о том, что сайты взломали.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что не было утечки данных украинцев.
- На хакерскую атаку отреагировали в Великобритании. Министр обороны Лис Трасс заверила, что британское правительство поддержит украинских экспертов.
- Кстати, в расследовании атаки украинским правоохранителям помогает Интерпол.
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