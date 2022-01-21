Кибератака, вероятно, была из России, и она не была последней, – Зеленский

21 января 2022 , 14:23
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Источник:

The Washington Post

Владимир Зеленский отметил, что масштабная кибератака на украинские правительственные сайты происходила из России. Она является частью гибридной войны агрессора.

Зеленский ответил, какая война опаснее

Кибератака была не первой и не последней. Об этом президент заявил в интервью американскому изданию.

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Наши специалисты мне сказали, что есть очень большая вероятность, что кибератака происходит из России,
– заявил политик.

Он отметил, что обычная война опаснее, чем кибервойна. "Ракетные обстрелы и авиационные удары гораздо более угрожающие. Последствия войны тяжелее, чем последствия кибератаки", – подчеркнул Зеленский.

Кстати, ранее президент США Джо Байден отреагировал на кибератаку на украинские сайты. Он пригрозил России тем же – киберусилиями.

Что известно о масштабной кибератаке

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Автор: Софія Мінджоса