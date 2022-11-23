Киев обесточен после ракетной атаки россиян: фоторепортаж 24 канала
Киев 23 ноября в очередной раз подвергся ракетной атаке. Россияне целились в объекты критической инфраструктуры. Несмотря на то, что было сбито большинство ракет, 10 достигли целей. Враг обесточил столицу.
Несмотря на ракетные обстрелы и аварийные отключения, столица несокрушима. 24 канал публикует фотографии столицы в тишине и без света.
Внимание Смертельная атака на Киев и область: все, что известно о последствиях удара россиян
80% Киева без света
По состоянию на 19:30 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 80% столицы остаются без света и воды.
По его словам, пока рано давать прогнозы относительно возобновления водо- и электроснабжения. Так что сказать, когда жители столицы будут со светом – сложно.
Предварительно мэр прогнозировал, что к вечеру возобновить электроснабжение удастся.
Когда возобновят электроэнергию в столице неизвестно / Фото 24 канал, Валентина Полищук
Сейчас 80% столицы остаются без света / Фото 24 канал, Валентина Полищук
Разрушение энергосистемы значительные / Фото 24 канал, Валентина Полищук
Отметим, что в этот раз ситуация для киевлян осложнилась отключением воды. По данным Киевской ОВА, водоснабжение и отопление в домах должно появиться утром 24 ноября.
Когда столица вернется к плановым отключениям света – пока неизвестно.
Впрочем, киевляне пытаются жить привычной жизнью / Фото 24 канал, Валентина Полищук
Когда Киев вернется к графикам отключения света пока неизвестно / Фото Валентина Полищук, 24 канал
Важно По всей Украине разворачивают "Пункты несокрушимости" со связью и электричеством: карта
Главное об атаке россиян на Киев и Киевщину сегодня
- 23 ноября российские войска атаковали Киев и Киевщину.
- В столице в результате атаки погибли три человека, в том числе несовершеннолетняя.
- В Киевской области вражеская ракета попала в многоквартирный жилой дом в Вышгородском районе. На месте происшествия вспыхнул пожар. Известно о 35 пострадавших, среди них 6 детей – самому маленькому – 5 лет. К сожалению, 5 человек погибли. На месте до сих пор работают спасательные службы.
К теме – в Украине ни одна АЭС не генерирует энергию: смотреть видео