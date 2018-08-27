14:25
27 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
32°C 16°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
  • четверг
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Киев посетило рекордное количество туристов: из каких стран больше всего

13 Читати новину українською
Киев
Киев / Lonely Planet

В течение первого полугодия 2018 года Киев посетило более 850 тысяч иностранных туристов, тогда как за аналогичный период 2013 года – 660 тысяч. Больше всего посетителей было из Беларуси.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.

По итогам 2018 года поток иностранных туристов в столице планируют увеличить на 25% по сравнению с 2017 годом – до 2 млн человек.

"В этом году мы почти приблизились к уровню 2013 года. Это лето стало рекордным за последние четыре года ..." – сказал Тараненко на пресс-брифинге в понедельник.

Читайте также: Грандиозный концерт Океан Эльзы в Киеве: первые фото и видео

По словам начальника управления, "портрет" туристов Киева в последние годы изменился. Если в 2013-2014 годах более 50% из них были из России и постсоветских стран, то за последний год в пятерку вошли Беларусь, Израиль, США, Германия и Турция.

На первое место вышла Беларусь, и это исключительно потому, что большое количество белорусов приезжает в Киев, селится здесь на сутки-двое, а потом едет к берегу Черного моря, то есть это – краткосрочный туризм. Израиль растет ежегодно, а благодаря возвращению круизов в Киев к нам едут представители туристического кластера США и Германии. Турция всегда в пятерке. Растет также поток из Италии, Франции и Великобритании,
– отметил Тараненко.

По его данным, в последнее время увеличивается сегмент иностранных leisure-туристов. Заполняемость трехзвездочных отелей и хостелов в Киеве составляла до 90%, что объясняется низкой ценой  – 10-50 евро за ночь. Заполняемость четырехзвездочных отелей была на уровне 65-70%, пятизвездочных – 50-55%.

Читайте также: Самые комфортные для жизни города мира: рейтинг от The Economist

"Конечно, на это повлияли мероприятия вроде финала Лиги чемпионов, но это – только начало туристического сезона. Финал был в начале мая. Весь туристический сезон у нас были мероприятия различного уровня, они происходили на регулярной основе, при этом туристический поток рос. "Событийный туризм" приоритетный для Киева", – сказал Тараненко.

По его информации, туристический сбор Киева по итогам 2018 года составит около 30 млн грн.

Тараненко также сообщил, что управление туризма КГГА запустило бесплатную горячую линию для туристов с номером 6116. В планах – установить в городе новые туристические пилоны и указатели, а также принять участие в трех туристических выставках в Сингапуре, Лондоне и Барселоне.

Теги: Новости Украины Новости Киева Путешествия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя
сегодня, 14:00 Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя
Настя Сукач 1396
Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе
сегодня, 12:01 Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе
Анастасія Ковач-Петрушенко
Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
сегодня, 08:41 Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
Катерина Одарченко
Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ
сегодня, 08:25 Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ
Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове
сегодня, 08:07 Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Как выглядит концерн "Стирол" в Горловке сегодня: фото руин
 26 августа , 21:01
Во Львове водитель сбил двух детей
 20 февраля 2016 , 18:13
Топ-новости: "Карпаты" определились с кандидатами на пост главного тренера, Фонсека может отказать "Шахтеру"
 27 мая 2016 , 07:30
Барселона сообщила о рекордном доходе в прошлом сезоне
 18 июля , 16:23
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук