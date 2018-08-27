Киев посетило рекордное количество туристов: из каких стран больше всего

В течение первого полугодия 2018 года Киев посетило более 850 тысяч иностранных туристов, тогда как за аналогичный период 2013 года – 660 тысяч. Больше всего посетителей было из Беларуси.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.

По итогам 2018 года поток иностранных туристов в столице планируют увеличить на 25% по сравнению с 2017 годом – до 2 млн человек.

"В этом году мы почти приблизились к уровню 2013 года. Это лето стало рекордным за последние четыре года ..." – сказал Тараненко на пресс-брифинге в понедельник.

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По словам начальника управления, "портрет" туристов Киева в последние годы изменился. Если в 2013-2014 годах более 50% из них были из России и постсоветских стран, то за последний год в пятерку вошли Беларусь, Израиль, США, Германия и Турция.

На первое место вышла Беларусь, и это исключительно потому, что большое количество белорусов приезжает в Киев, селится здесь на сутки-двое, а потом едет к берегу Черного моря, то есть это – краткосрочный туризм. Израиль растет ежегодно, а благодаря возвращению круизов в Киев к нам едут представители туристического кластера США и Германии. Турция всегда в пятерке. Растет также поток из Италии, Франции и Великобритании,

– отметил Тараненко.

По его данным, в последнее время увеличивается сегмент иностранных leisure-туристов. Заполняемость трехзвездочных отелей и хостелов в Киеве составляла до 90%, что объясняется низкой ценой – 10-50 евро за ночь. Заполняемость четырехзвездочных отелей была на уровне 65-70%, пятизвездочных – 50-55%.

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"Конечно, на это повлияли мероприятия вроде финала Лиги чемпионов, но это – только начало туристического сезона. Финал был в начале мая. Весь туристический сезон у нас были мероприятия различного уровня, они происходили на регулярной основе, при этом туристический поток рос. "Событийный туризм" приоритетный для Киева", – сказал Тараненко.

По его информации, туристический сбор Киева по итогам 2018 года составит около 30 млн грн.

Тараненко также сообщил, что управление туризма КГГА запустило бесплатную горячую линию для туристов с номером 6116. В планах – установить в городе новые туристические пилоны и указатели, а также принять участие в трех туристических выставках в Сингапуре, Лондоне и Барселоне.